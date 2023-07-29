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Лидер Шахтера пропустит старт сезона

У Георгия Судакова проблемы со здоровьем.
Сегодня, 09:27
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк
Георгий Судаков / ФК Шахтер Донецк

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков не сможет принять участие в первых играх украинской Премьер-лиги.

Украинский футболист в Instagram сообщил, что из-за проблем со здоровьем не сыграет в ближайшее время.

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"К сожалению, этот сезон начинается без меня. Аппендицит пришел неожиданно… Новый план Бога, надо ему довериться! Дальше - больше", - написал Судаков.

Отметим, сегодня, 29 июля, Шахтер сыграет первый матч сезона против Металлиста 1925. Начало игры - в 17.00.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб подал заявку на сезон-2023/24 УПЛ.

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