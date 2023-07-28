Прогноз на УПЛ: Динамо навяжет борьбу Шахтеру за трофей, Оболонь, скорее всего, вылетит

Уже в эту пятницу, 28 июля, стартует новый сезон украинской Премьер-лиги. Клубы в равных условиях начнут кампанию-2023/24, пройдя дистанцию в 30 туров.

УПЛ пополнили три новые команды, которые с приходом в высший элитный дивизион солидно усилились, чтобы иметь возможность конкурировать с соперниками.

В то же время бывалые представители чемпионата также совершили несколько важных подписаний, усилив себя или ослабив соперника.

Ввиду этого, редакция ISPORT решила спрогнозировать результаты предстоящего сезона УПЛ.

Кто станет чемпионом?

Богдан Войченко

Вполне вероятно, что никакой интриги не будет в новом сезоне. За трофей будут бороться всего две команды - Шахтер и Динамо.

Донецкий клуб сменил тренера и сделал пару подписаний, но и киевляне в стороне не стояли, оформив несколько переходов, а также вернув Андрея Ярмоленко.

В данном противостоянии небольшое лидерство имеют "бело-синие". Клуб не менял наставника и под конец прошлой кампании нашел свою игру, что положительно сказалось на результатах.

С вероятностью 51 на 49 процентов Динамо станет чемпионом, однако дорога к трофею явно не станет для команды легкой прогулкой.

Василий Войтюк

Не могу полностью согласиться с коллегой. Да, вряд ли в этом сезоне у нас будет похожа на прошлогоднюю сказку Днепра-1 ситуация и традиционно за титул будут бороться только гранды, но есть ли шансы у Динамо?

Подписание Ярмоленко и возвращение Бражка - это конечно круто, и, похоже, недостаточно. Особенно выделяются проблемы в центре обороны, где опытным является травматический Попов, а за его спиной Сирота и молодежи Дячук и Беловар. Не очень похоже на чемпионскую оборону.

Между тем у Шахтера состав практически не изменился, лидеры пока все на месте, Судаков, Бондаренко и другие только набрались опыта и станут еще лучше футболистами, чем были, поэтому пока, лично мое мнение, у Шахтера нет конкурентов.

Кто окажется в зонах вылета и плей-офф

Василий Медвидь

К сожалению, по нашим прогнозам киевская Оболонь только вернувшись в УПЛ сразу же ее покинет. Столичный коллектив не впечатлял уровнем игры и в первой лиге, а трансферная кампания крайне посредственная. Вторым клубом, который окажется в зоне вылета, может стать Верес, сохранивший прописку в чемпионате Украины в последний момент.

Что же касается еще одного новичка, то ЛНЗ, вероятно, зацепится за зону плей-офф. Черкасский коллектив усилился несколькими талантливыми футболистами и опытными исполнителями, которые помогут в выполнении задачи, а компанию ему там составит закарпатский Минай или львовский Рух.

Василий Войтюк

Большинство команд входят в новый сезон совсем другими коллективами, которыми мы видели их в прошлом году. И действительно, из трех новичков именно Оболонь выглядит тем коллективом, у которого самые плохие шансы в новом сезоне.

Интересно также будет взглянуть на Металлист 1925 года, который в прошлой кампании был очень близок к попаданию в стыковые матчи, но все же смог провести неплохую концовку и удержаться в элитном дивизионе.

Кто выйдет в еврокубки?

Богдан Войченко

По итогам прошлого сезона Шахтер, Днепр-1, Заря, Динамо и Ворскла выбили себе путевки в турниры под эгидой УЕФА.

В грядущем сезоне расклады будут похожими на те, что были и год назад, когда эти пять коллективов пробились в еврокубки, правда, с одним сюрпризом.

К сожалению, в плане выхода в Лигу чемпионов интриги не будет, ведь Шахтер и Динамо поспорят за прямую путевку, а вот далее все будет намного интереснее.

Заря и Днепр-1 имеют неплохие шансы ухватиться за Лигу Европы, и даже будет обидно, когда один из коллективов отправится в Лигу конференций, куда, по нашим прогнозам, неожиданно сможет квалифицироваться и Полесье, проводящее солидную трансферную кампанию, как для новичка.

Кто будет бороться, но не дотянет до еврокубков

Василий Медвидь

В минувшей кампании эта учесть досталась Кривбассу и Александрии. Вероятно, что в предстоящем сезоне этим клубам также не удастся достичь своей цели. Коллектив Руслана Ротаня потерял множество лидеров, а заменить их не сумел. Криворожская команда же просто проводит недостаточно убедительную подготовку к старту УПЛ.

Что-то похожее на ситуацию Александрии происходит и в Ворскле, которая как уже было сказано пробилась в минувшем сезоне в Лигу конференций. Полтавчан покинули Таулянт Сефери, Василий Кравец и Рикарду Лопеш. Замен им пока не было найдено, а финансовая ситуация клуба ставит под сомнение то, будут ли они найдены в принципе.

Из трансферов на вход пока только защитник Тьяго Сантана, взятый в аренду. Если сравнивать с тем же Полесьем, то сравнение не в пользу коллектива Виктора Скрипника.

Напомним, УПЛ стартует уже 28 июля матчем между Оболонью и Колосом. На нашем сайте вы можете узнать расписание всех матчей чемпионата Украины