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Пятов - о фото на блокпосту с боевиками днр: Конечно, я жалею

Экс-голкипер Шахтера высказался о скандальном снимке
Сегодня, 12:42
Андрей Пятов / shakhtar.com
Андрей Пятов / shakhtar.com

Андрей Пятов в эксклюзивном интервью изданию Football.uaзатронул много интересных тем.

В частности, вратарь вспомнил о скандальном фото с боевиками днр, которое он сделал еще в 2014 году, прояснив случившееся.

"У всех нас есть ошибки... И фото это на блокпосту. Это начало было, мы не понимали. Они стоят с автоматами и по десять раз останавливают нас на блокпостах. "Давайте сфотографируемся" - ну, давайте. Конечно, я сожалею. Если бы я знал, что так получится, знал заранее, что оно будет, то я многое сделал. Все допускают ошибки, делают необдуманные решения. Ты не знаешь наперед, что будет. Главное, какую позицию мы занимаем сейчас", - заявил Пятов.

Отметим, что сегодня, 6 августа, голкипер сыграет свой прощальный матч за Шахтер против Тотенхэма. Игра также будет иметь благотворительную цель.

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