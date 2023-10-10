Юношеская сборная Украины в зрелищной игре уступила Южной Кореи

Во вторник, 10 октября, сборная Украины до 19 лет начала свое выступление на турнире Seoul Сup.

В первом матче коллектив Олега Кузнецова встретился с хозяевами турнира Южной Кореей.

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Поединок закончился уверенной победой хозяев - 4:2.

Южная Корея - Украина 4:2

Сборная Украины на турнире также сыграет со сверстниками из Вьетнама и Марокко.

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