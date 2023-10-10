Юношеская сборная Украины в зрелищной игре уступила Южной Кореи
Старт турнира не порадовал украинских фанатов.
Во вторник, 10 октября, сборная Украины до 19 лет начала свое выступление на турнире Seoul Сup.
В первом матче коллектив Олега Кузнецова встретился с хозяевами турнира Южной Кореей.
Читай также: Украина - Северная Македония: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Поединок закончился уверенной победой хозяев - 4:2.
Южная Корея - Украина 4:2
Сборная Украины на турнире также сыграет со сверстниками из Вьетнама и Марокко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!