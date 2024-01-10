Ворскла подписала своего обидчика в Лиге конференций
Полтавчане оформили трансфер форварда.
Ворскла официально объявила о трансфере форварда Дилы Николая Ковталюка.
Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
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28-летний украинец уже присоединился к команде на сборе в Турции. Нападающий будет выступать под 22-м номером.
В сезоне 2023 года игрок провел 34 матча за грузинский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал три голевые передачи.
Отметим, что Ковталюк играл против Ворсклы в квалификации Лиги конференций (1:2, 3:2) и забил по голу в каждой игре.
Ранее сообщалось, что ключевой игрок Ворсклы покинул клуб.
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Источник: ФК Ворскла