Ворскла подписала своего обидчика в Лиге конференций

Ворскла официально объявила о трансфере форварда Дилы Николая Ковталюка.

Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

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28-летний украинец уже присоединился к команде на сборе в Турции. Нападающий будет выступать под 22-м номером.

В сезоне 2023 года игрок провел 34 матча за грузинский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал три голевые передачи.

Отметим, что Ковталюк играл против Ворсклы в квалификации Лиги конференций (1:2, 3:2) и забил по голу в каждой игре.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок Ворсклы покинул клуб.

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