Шахтер ведет переговоры о подписании хорватского таланта

Хавбек загребского Динамо может перейти в стан "горняков".

Полузащитник загребского Динамо и сборной Хорватии Мартин Батурина может продолжить карьеру в Шахтере.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, донецкий клуб начал переговоры по поводу подписания 20-летнего футболиста.

По информации источника, хорватский хавбек является одной из главных зимних трансферных целей "горняков" наряду с бразильцем Марлоном Гомесом, о котором сообщалось ранее.

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В нынешнем сезоне Батурина провел за Динамо Загреб во всех турнирах 26 матчей, в которых забил два гола и сделал два ассиста. В ноябре прошлого года он дебютировал за национальную сборную Хорватии.

Контракт полузащитника с загребцами рассчитан до лета 2028 года, а Transfermarkt его оценивает в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл в рамках товарищеского матча Пюник.

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