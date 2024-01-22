Шахтер ведет переговоры о подписании хорватского таланта
Полузащитник загребского Динамо и сборной Хорватии Мартин Батурина может продолжить карьеру в Шахтере.
Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, донецкий клуб начал переговоры по поводу подписания 20-летнего футболиста.
По информации источника, хорватский хавбек является одной из главных зимних трансферных целей "горняков" наряду с бразильцем Марлоном Гомесом, о котором сообщалось ранее.
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В нынешнем сезоне Батурина провел за Динамо Загреб во всех турнирах 26 матчей, в которых забил два гола и сделал два ассиста. В ноябре прошлого года он дебютировал за национальную сборную Хорватии.
Контракт полузащитника с загребцами рассчитан до лета 2028 года, а Transfermarkt его оценивает в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Шахтер обыграл в рамках товарищеского матча Пюник.
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