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Экс-наставника Днепра-1 назначили главным тренером сборных Украины U-19 и U-18

Дмитрий Михайленко вернется на Родину.
Сегодня, 17:09
Дмитрий Михайленко / Getty Images
Дмитрий Михайленко / Getty Images

УАФ определилась с главными тренерами мужских сборных нескольких возрастных категорий, а также наставниками главной женской сборной и женской сборной до 19 лет.

Как сообщает пресс-служба организации, главным тренером сборных Украины до 19 и до 18 лет стал Дмитрий Михайленко, а национальные команды до 17 и 16 лет возглавил Юрий Мороз.

Что касается взрослой женской сборной по футболу, то ее будет тренировать Владимир Пятенко, а тренировать девушек до 19 лет будет Наталья Игнатович.

Напомним, ранее сообщалось, что Кристиан Шевченко попал в резервный список сборных Украины, а его тренером значился Михайленко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-19

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