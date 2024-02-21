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Срна: Где бы я ни был, за мной идет война - мне стоит переехать в москву

У легенды Шахтера появился отличный план для победы в войне.
Сегодня, 19:34
Дарио Срна / Getty Images
Дарио Срна / Getty Images

Практически половину своей жизни Дарио Срна провел в Украине, сначала выступая в составе Шахтера, после чего заняв должность спортивного директора "горняков".

В 2014 году хорват вместе с клубом был вынужден покинуть Донецк, после чего россия осуществила полномасштабное вторжение в 2022 году, когда клуб базировался в Киеве.

В связи с этим Срна иронично пошутил, что, возможно, ему стоит переехать в столицу болот, чтобы война оказалась и там.

"Моя жена все понимает, она любит Шахтер и Украину. Мы жили в Донецке до того, как россияне напали на Донбасс в 2014 году, потом мы были в Киеве".

"Это уже третья война в моей жизни. Когда я куда-то приезжаю, там война. Возможно, мне стоит переехать в москву, чтобы и там она была", - цитирует Срна L`Equipe.

Ранее капитан Шахтера Тарас Степаненко назвал противников, с которыми его команде сложнее всего играть.

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