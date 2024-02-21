Степаненко назвал самых сложных соперников Шахтера

Капитан Шахтера Тарас Степаненко высказался о матчах, котоыре даются труднее всего "горнякам".

По словам футболиста, есть такие команды, которые умеют ломать всю тактику.

Читай также: Шахтер - в ТОП-20 клубов, по заработку на трансферах

“В прошлом году я бы назвал Черноморец. Аталанту можно вспомнить. Противные команды, которые 1:1 играют. У них много минусов, но если находят свою игру, то ломают любую тактику.

Самый атмосферный стадион, кроме Донбасс Арены? Из последних выделю Селтик Парк. Давно не было такого, что еще в раздевалке слышно пение стадиона. Мы потом смотрели видео их перфомансов, но все слышно даже в подтрибунке – все дрожит, такая поддержка. Еще понравилась идея стадиона. Фасад оставили старым, историческим, а сам стадион новый. Просто бомба, класс".

Напомним, завтра, 22 февраля, Шахтер проведет ответный матч с Марселем в рамках Лиги Европы. На ІSPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!