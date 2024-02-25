Днепр-1 - Минай 1:1: обзор матча и результат игры 25.02.2024

В воскресенье, 25 февраля, в рамках 18-го тура УПЛ Днепр-1 встречался с Минаем. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Гости сумели первыми выйти вперед благодаря голу Артура Ременяка. Нападающий отличился на 25-й минуте игры.

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Возобновить паритет хозяевам удалось лишь на старте второго тайма. Александр Пихаленок удачно реализовал 11-метровый удар.

После 18-ти туров УПЛ Днепр-1 занимает второе место с 35-ю баллами, а Минай идет на последней строчке, набрав 7 очков.

Статистика матча Днепр-1 - Минай 18-го тура УПЛ

Днепр-1 - Минай 1:1

Голы: Пихаленок, 51 пенальти - Ременяк, 25

Владение мячом: 51% - 49%

Удары: 8 - 1

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 9 - 2

Фолы: 6 - 4

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