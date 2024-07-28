Левый Берег – Минай: УАФ назначила арбитров на Финал четырех

Матч состоится в Ровно на стадионе Авангард.

Уже во вторник, 30 июля, состоится решающее сражение за вакантное место в украинской Премьер-лиге, где в финале сойдутся Левый Берег и Минай.

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УАФ назначил бригаду арбитров на решающий матч. Да, главным судьей встречи станет Александр Шандор. Помогать ему будут Виктор Матяж и Александр Беркут. Роман Блавацкий возглавит бригаду VAR.

Напомним, Левый Берег в полуфинале обыграл харьковский Металлист 1925 года, а Минай оказался сильнее Эпицентра. Финал пройдет на стадионе Авангард в Ровно. Старт встречи запланирован на 18:00.

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