iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Левый Берег – Минай: УАФ назначила арбитров на Финал четырех

Матч состоится в Ровно на стадионе Авангард.
Сегодня, 13:25
Александр Шандор / ФК Верес
Александр Шандор / ФК Верес

Уже во вторник, 30 июля, состоится решающее сражение за вакантное место в украинской Премьер-лиге, где в финале сойдутся Левый Берег и Минай.

Читай также: Скрипник подал в отставку после проигранного плей-офф за выход в УПЛ

УАФ назначил бригаду арбитров на решающий матч. Да, главным судьей встречи станет Александр Шандор. Помогать ему будут Виктор Матяж и Александр Беркут. Роман Блавацкий возглавит бригаду VAR.

Напомним, Левый Берег в полуфинале обыграл харьковский Металлист 1925 года, а Минай оказался сильнее Эпицентра. Финал пройдет на стадионе Авангард в Ровно. Старт встречи запланирован на 18:00.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ фк минай ФК Левый Берег Александр Шандор

Статьи по теме

Минай стал вторым финалистом Турнира четырех УПЛ, обыграв Эпицентр в серии пенальти Минай стал вторым финалистом Турнира четырех УПЛ, обыграв Эпицентр в серии пенальти
Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ Эпицентр - Минай: онлайн-трансляция полуфинального матча за выход в УПЛ
Скрипник подал в отставку после проигранного плей-офф за выход в УПЛ Скрипник подал в отставку после проигранного плей-офф за выход в УПЛ
Левый Берег в серии пенальти выбил Металлист 1925 из борьбы за место в УПЛ Левый Берег в серии пенальти выбил Металлист 1925 из борьбы за место в УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций
Олимпия - Полесье 2:0 видео голов и обзор исторического матча Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Соперники для Кривбасса и Динамо: жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы
просмотров

Последние новости

Киберспорт14:13
NaVi обыграли китайских гигантов на старте турнира в Шанхае
Европа14:05
Арсенал начал переговоры по лидеру Сосьедада
Олимпийские игры13:54
Стрельба на Олимпиаде-2024: Кулиш также провалил свою квалификацию
Олимпийские игры13:52
Дзюдо на Олимпиаде-2024: Ядов проиграл монголу в 1/8 финала
Олимпийские игры13:42
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: Песоцкая прошла в 1/16
Формула 113:30
Ред Булл решит судьбу Переса после Гран-при Бельгии
Олимпийские игры13:30
Академическая гребля на Олимпиаде-2024: Хмара и Ковалев поучаствуют в дополнительных заплывах
Украина13:25
Левый Берег – Минай: УАФ назначила арбитров на Финал четырех
Олимпийские игры13:06
Плавание на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Европа13:03
Саутгейт может приостановить тренерскую карьеру
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK