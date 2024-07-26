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Скрипник подал в отставку после проигранного плей-офф за выход в УПЛ

В следующем сезоне Металлист 1925 будет тренировать другой специалист.
Сегодня, 17:59
Виктор Скрипник / metalist1925.com
Виктор Скрипник / metalist1925.com

В рамках полуфинала турнира четырех за право сыграть в УПЛ Металлист 1925 в серии пенальти проиграл ЛЕвому Берегу.

По информации журналиста Владимира Зверова, которую он озвучил в эфире УПЛ ТВ, данный результат понес за собой изменения на тренерском мостике Металлиста 1925.

Виктор Скрипник решил подать в отставку с поста наставника харьковчан, поэтому, в Первой лиге харьковчан будет тренировать какой-то другой специалист.

Отметим, что в финале Левый Берег встретится с победителем пары Минай - Эпицентр, которая начинает свой матч в эти минуты.

Также стоит сказать, что официального подтверждения об уходе Скрипника пока нет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Металлист 1925 Виктор Скрипник

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