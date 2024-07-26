Скрипник подал в отставку после проигранного плей-офф за выход в УПЛ
В следующем сезоне Металлист 1925 будет тренировать другой специалист.
В рамках полуфинала турнира четырех за право сыграть в УПЛ Металлист 1925 в серии пенальти проиграл ЛЕвому Берегу.
По информации журналиста Владимира Зверова, которую он озвучил в эфире УПЛ ТВ, данный результат понес за собой изменения на тренерском мостике Металлиста 1925.
Виктор Скрипник решил подать в отставку с поста наставника харьковчан, поэтому, в Первой лиге харьковчан будет тренировать какой-то другой специалист.
Отметим, что в финале Левый Берег встретится с победителем пары Минай - Эпицентр, которая начинает свой матч в эти минуты.
Также стоит сказать, что официального подтверждения об уходе Скрипника пока нет.
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