Скрипник подал в отставку после проигранного плей-офф за выход в УПЛ

В следующем сезоне Металлист 1925 будет тренировать другой специалист.

В рамках полуфинала турнира четырех за право сыграть в УПЛ Металлист 1925 в серии пенальти проиграл ЛЕвому Берегу.

По информации журналиста Владимира Зверова, которую он озвучил в эфире УПЛ ТВ, данный результат понес за собой изменения на тренерском мостике Металлиста 1925.

Виктор Скрипник решил подать в отставку с поста наставника харьковчан, поэтому, в Первой лиге харьковчан будет тренировать какой-то другой специалист.

Отметим, что в финале Левый Берег встретится с победителем пары Минай - Эпицентр, которая начинает свой матч в эти минуты.

Также стоит сказать, что официального подтверждения об уходе Скрипника пока нет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!