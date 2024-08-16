Любенович снова изменил решение о своем будущем

Сербский специалист Желько Любенович решил таки остаться в должности главного закарпатского тренера Миная, несмотря на свою недавнюю заявку об уходе из клуба.

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"Я остаюсь в команде. Все проблемы, которые были, мы решили. Я остаюсь, чтобы достичь тех целей, которые перед нами стоят", - сказал Любенович в комментарии UA-Football.

Стоит отметить, что по итогам прошедшего сезона Минай вылетел из УПЛ в Первую лигу. У закарпатцев был шанс вернуться в высший дивизион, но они проиграли Левому Берегу в "Финале четырех" за место в УПЛ.

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