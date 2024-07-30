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Левый берег обыграл Минай и вышел в УПЛ

Столичный клуб сыграет в высшем дивизионе впервые в истории.
Сегодня, 19:59
Левый берег / ФК Левый берег
Левый берег / ФК Левый берег

Во вторник, 30 июля, состоялся финал Турнира четырех за выход в УПЛ между Левым берегом и Минаем.

Матч начался довольно спокойно, но уже на 13-й минуте Кораблин со штрафного попал в перекладину, а киевляне сразу ответили голом. Сухоручко добил мяч после удара Банады.

А еще через 10 минут Левый Берег снова удивил соперника, удвоив преимущество благодаря голу Синицы. Минай, похоже, совсем расклеился, но продолжал уверенно держать мяч в центре поля,  на чем тайм и завершился.

Во второй половине игры ничего не изменилось - Минай безидейно катал мяч, а Левый Берег вырывался в атаку каждый раз, как завладевал инициативой. Все это вылилось в третий мяч, который записал на свой счет Николай Когут.

В конце поединка необязательную вторую желтую получил Спиваков и покинул поле, но на результат это уже никак не влияло: Левый берег вышел в УПЛ.

Статистика матча Левый берег - Минай финала Турнира четырех

Левый берег - Минай 3:0
Голы: Сухоручко, 20, Синица, 29, Когут, 65

Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 6 - 1
Фолы: 21 - 11

Левый берег: Механив - Дударенко, Самар, Якимов, Соколов - Дедух (Спиваков, 83), Банада, М. Когут (Литовченко, 74), Синица, Войцеховский (Галас, 68) - Сухоручко (Ив. Когут, 68).

Минай: Бандура - Дворовенко (Кисель, 46), Прокопчук, Скиба (Демиденко, 70), Чуев - Матюшенко, Кораблин, Шалфеев - Вакула (Тищук, 88), Гуничев (Ременяк, 46), Дмитрук.

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