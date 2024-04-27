Любенович - о победе над Черноморцем: Минай растет на глазах. С каждым туром мы набираем

В рамках 26-го тура УПЛ Минай уверенно победил одесский Черноморец.

Наставник закарпатцев высказался о важной в контексте борьбы за выживание победе над "моряками".

"Относительно игры. Эта команда растет на глазах, вы видите это. С каждым туром мы набираем. Мы сказали, что будем биться до конца. Я им очень благодарен за эту победу, которую мы очень долго ждали. Мы очень много работали для того, чтобы прогрессировать. Это было видно сегодня на поле.

В целом Черноморец - очень хорошая, техничная команда. Мы понимали, с каким соперником играем, и какой у них тренер очень серьезный. Поэтому мы готовились к этой игре, мы знали их слабые стороны. Нам здесь немного помог Влад Вакула, спасибо ему за это. Мы все вместе как команда работали, чтобы выиграть сегодня игру.

Вакула - молодец. Он не только сегодня, но и в каждой игре показывает, что он - один из лидеров этой команды. Жаль, что сегодня не забил, но он не расстраивается из-за этого. Он играет за команду и показал это сегодня на поле", - заявил Желько.

Сейчас Минай вместе с Металлистом 1925 имеет одинаковое количество очков, но лучшую разницу забитых и пропущенных, однако, чтобы оставаться в УПЛ "лисам" надо обходить или Оболонь, которая имеет на 2 очка меньше, но матч в запасе, или, Верес, который имеет на 1 пункт меньше, но две игры в запасе, и в следующем туре очный поединок именно с подопечными Любеновича. С полной таблицей УПЛ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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