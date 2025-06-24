Ворскла получила нового главного тренера

В Первой лиге полтавской командой будет руководить Желько Любенович.

Ворскла, которая по итогам минувшего сезона вылетела из Премьер-лиги, представила нового главного тренера.

Как сообщает официальный сайт полтавского клуба, команду возглавил Желько Любенович. 43-летний сербский специалист подписал с "зелено-белыми" контракт сроком на один год.

Во главе полтавской команды Любенович сменил Юрия Максимова.

Читай также: Ворскла подтвердила отставку Максимова, сославшись на слова тренера в СМИ

Помогать новому наставнику будут Никола Игнятиевич, а также двое бывших ворсклян - Валерий Куценко и Дмитрий Стойко, отныне отвечающий за подготовку вратарей.

Предыдущим местом работы Любеновича был Минай, который он покинул в январе 2025 года.

Напомним, что в минувшем сезоне Ворскла финишировала 13-й в УПЛ и в переходных матчах не смогла сохранить прописку в высшем дивизионе, уступив представителю Первой лиги Кудривке (2:1, 0:1, пен. 3:4).

Ранее сообщалось, что Ворскла завоевала Кубок Украины среди женских команд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!