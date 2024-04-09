Экс-тренер Зирки и Карпат трудоустроился в Полесье
Полесье объявило о назначении аргентинского специалиста Дарио Друди исполняющим обязанности спортивного директора.
Как сообщает официальный сайт клуба, приоритетными направлениями 36-летнего аргентинца будут: привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры, которая будет вызывать искренние неповторимые эмоции и позволит болельщикам гордиться клубом.
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Ранее Друди работал в Украине тренером в кропивницкой Зирке, а также спортивным директором и тренером во львовских Карпатах. До Полесья аргентинец был спортивным директором испанской Альмерии.
Ранее сообщалось, что форвард Полесья получил перелом лицевой кости лица.
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