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Экс-тренер Зирки и Карпат трудоустроился в Полесье

Дарио Друди будет исполнять обязанности спортивного директора в житомирском клубе.
Сегодня, 19:10
Друди стал и.о. спортдира Полесья / ФК Полесье
Друди стал и.о. спортдира Полесья / ФК Полесье

Полесье объявило о назначении аргентинского специалиста Дарио Друди исполняющим обязанности спортивного директора.

Как сообщает официальный сайт клуба, приоритетными направлениями 36-летнего аргентинца будут: привлечение и развитие молодых талантов и формирование кадрового потенциала для создания атакующей быстрой вертикальной модели ведения игры, которая будет вызывать искренние неповторимые эмоции и позволит болельщикам гордиться клубом.

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Ранее Друди работал в Украине тренером в кропивницкой Зирке, а также спортивным директором и тренером во львовских Карпатах. До Полесья аргентинец был спортивным директором испанской Альмерии.

Ранее сообщалось, что форвард Полесья получил перелом лицевой кости лица.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Дарио Друди Полесье

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