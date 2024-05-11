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Более 200 украинских футболистов играют за границей – исследование

Украина входит в 20 стран с наибольшим количеством легионеров.
Сегодня, 10:45
Зинченко и Миколенко / Getty Images
Зинченко и Миколенко / Getty Images

Футбольная обсерватория CIES выпустила свое новое исследование, на этот раз касающееся футбольных мигрантов.

Специалисты обработали данные в 83 странах и 135 лигах мира.

По их данным, в настоящее время в этих чемпионатах выступает 204 игрока из Украины. Таким образом, наша страна занимает 20 место в мире по количеству легионеров.

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Лидирует здесь конечно Бразилия – 1338 игроков, выступающих за границей. Недалеко отстала Франция (1091), немного не дотянула до тысячи игроков Аргентина (995).

  1. Бразилия – 1338
  2. Франция – 1091
  3. Аргентина – 995
  4. Англия – 586
  5. Германия – 468
  6. Испания – 451
  7. Колумбия – 433
  8. Нигерия – 421
  9. Хорватия – 392
  10. Сербия – 392
  11. Нидерланды – 367
  12. Португалия – 363
  13. Уругвай – 347
  14. Гана – 339
  15. Бельгия – 294
  16. Дания – 269
  17. Швеция – 265
  18. Сенегал – 250
  19. Кот д'Ивуар – 230
  20. Украина – 204

Также в исследовании упоминается, что количество бразильцев в чемпионате Украины по сравнению с данными за 2020 год уменьшилось на одного игрока. Если четыре года назад было 30, то теперь осталось 29.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина легионеры

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