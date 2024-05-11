Более 200 украинских футболистов играют за границей – исследование
Футбольная обсерватория CIES выпустила свое новое исследование, на этот раз касающееся футбольных мигрантов.
Специалисты обработали данные в 83 странах и 135 лигах мира.
По их данным, в настоящее время в этих чемпионатах выступает 204 игрока из Украины. Таким образом, наша страна занимает 20 место в мире по количеству легионеров.
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Лидирует здесь конечно Бразилия – 1338 игроков, выступающих за границей. Недалеко отстала Франция (1091), немного не дотянула до тысячи игроков Аргентина (995).
- Бразилия – 1338
- Франция – 1091
- Аргентина – 995
- Англия – 586
- Германия – 468
- Испания – 451
- Колумбия – 433
- Нигерия – 421
- Хорватия – 392
- Сербия – 392
- Нидерланды – 367
- Португалия – 363
- Уругвай – 347
- Гана – 339
- Бельгия – 294
- Дания – 269
- Швеция – 265
- Сенегал – 250
- Кот д'Ивуар – 230
- Украина – 204
Также в исследовании упоминается, что количество бразильцев в чемпионате Украины по сравнению с данными за 2020 год уменьшилось на одного игрока. Если четыре года назад было 30, то теперь осталось 29.
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