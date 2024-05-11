Более 200 украинских футболистов играют за границей – исследование

Футбольная обсерватория CIES выпустила свое новое исследование, на этот раз касающееся футбольных мигрантов.

Специалисты обработали данные в 83 странах и 135 лигах мира.

По их данным, в настоящее время в этих чемпионатах выступает 204 игрока из Украины. Таким образом, наша страна занимает 20 место в мире по количеству легионеров.

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Лидирует здесь конечно Бразилия – 1338 игроков, выступающих за границей. Недалеко отстала Франция (1091), немного не дотянула до тысячи игроков Аргентина (995).

Бразилия – 1338 Франция – 1091 Аргентина – 995 Англия – 586 Германия – 468 Испания – 451 Колумбия – 433 Нигерия – 421 Хорватия – 392 Сербия – 392 Нидерланды – 367 Португалия – 363 Уругвай – 347 Гана – 339 Бельгия – 294 Дания – 269 Швеция – 265 Сенегал – 250 Кот д'Ивуар – 230 Украина – 204

Также в исследовании упоминается, что количество бразильцев в чемпионате Украины по сравнению с данными за 2020 год уменьшилось на одного игрока. Если четыре года назад было 30, то теперь осталось 29.

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