iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Победа Шахтера в Кубке Украины позволит пятой команде УПЛ принимать участие в еврокубках

Триумф донецкого клуба расширил еврокубковую квоту Украины.
Сегодня, 21:37
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк
Шахтер Донецк / ФК Шахтер Донецк

В финальном матче Кубка Украины донецкий Шахтер обыграл полтавскую Ворсклу со счетом 2:1, став триумфатором турнира четырнадцатый раз в истории клуба.

Однако пользу от этой победы получат не только "горняки", но и команда, которая займет пятое место в таблице Украинской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

Дело в том, что обладателем национального кубка стал чемпион Украины, что привело к расширению еврокубковой квоты.

Таким образом пятое место УПЛ позволит команде участвовать в квалификации Лиги конференций.

Читай также: Довбик претендует на звание игрока года Ла Лиги

На данный момент за два тура до финиша на два места в Лиге конференций претендуют три коллектива: Днепр-1 (48 очков), Рух (46 очков) и Полесье (46 очков).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины Шахтер Донецк

Статьи по теме

УПЛ: известно расписание 29-го тура УПЛ: известно расписание 29-го тура
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Шахтер – обладатель Кубка Украины сезона-2023/24 Шахтер – обладатель Кубка Украины сезона-2023/24
"Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком "Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Беллингем лидирует, но Винисиус почти догнал англичанина
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров

Последние новости

Бокс23:43
"Я на вершине мира, детка": Фьюри про поединок с Усиком
Европа23:30
Интерес Реала к защитнику Баварии ослабел
Бокс23:23
"Очень большой поединок для Украины": Усик высказался о бое с Фьюри
Бокс23:15
Фьюри провел открытую тренировку перед боем с Усиком
Европа23:05
Арсенал готовит трансфер форварда РБ Лейпциг
Бокс22:55
Усик провел открытую тренировку перед боем с Фьюри
Европа22:51
Левандовски все же не получил Золотой мяч за 2020-й год
Европа22:40
Мудрика заменили в матче с Брайтоном из-за подозрения на сотрясение мозга
Бокс22:32
"Будет мечта": промоутер заявил о супербое Ломаченко против абсолютного чемпиона
Украина22:25
Кривбасс выступит в Лиге Европы благодаря победе Шахтера в финале Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK