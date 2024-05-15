Победа Шахтера в Кубке Украины позволит пятой команде УПЛ принимать участие в еврокубках

В финальном матче Кубка Украины донецкий Шахтер обыграл полтавскую Ворсклу со счетом 2:1, став триумфатором турнира четырнадцатый раз в истории клуба.

Однако пользу от этой победы получат не только "горняки", но и команда, которая займет пятое место в таблице Украинской Премьер-лиги по итогам нынешнего сезона.

Дело в том, что обладателем национального кубка стал чемпион Украины, что привело к расширению еврокубковой квоты.

Таким образом пятое место УПЛ позволит команде участвовать в квалификации Лиги конференций.

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На данный момент за два тура до финиша на два места в Лиге конференций претендуют три коллектива: Днепр-1 (48 очков), Рух (46 очков) и Полесье (46 очков).

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Украинской Премьер-лиги сезона-2023/24.

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