Без Миколенко: Ребров определился с заявкой на матч против Германии

Виталий продолжает свое восстановление от травмы.

УАФ обнародовала заявку на товарищеский матч против сборной Германии.

Кроме очевидного отсутствия Андрея Лунина, который только позавчера завершил свой клубный сезон, также отсутствует и Виталий Миколенко. Защитник Эвертона продолжает свое восстановление от травмы.

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Вратари: Анатолий Трубин, Георгий Бущан

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

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