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Без Миколенко: Ребров определился с заявкой на матч против Германии

Виталий продолжает свое восстановление от травмы.
Сегодня, 10:33
Украина / УАФ
Украина / УАФ

УАФ обнародовала заявку на товарищеский матч против сборной Германии.

Кроме очевидного отсутствия Андрея Лунина, который только позавчера завершил свой клубный сезон, также отсутствует и Виталий Миколенко. Защитник Эвертона продолжает свое восстановление от травмы.

Читай также: Германия - Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Вратари: Анатолий Трубин, Георгий Бущан

Защитники: Ефим Конопля, Александр Сваток, Максим Таловеров, Илья Забарный, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Александр Тымчик, Богдан Михайличенко

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Виталий Миколенко

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