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"70 миллионов нет": Довбик потроллил Судакова по поводу его трансферной стоимости

Лучший бомбардир Ла Лиги забавно ответил на комплимент со стороны партнера по сборной Украины.
Вчера, 11:35
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Сборная Украины накануне одержала разгромную победу со счетом 4:0 в товарищеском матче с Молдовой.

Второй, третий и четвертый голы в этом поединке организовали Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков. Сначала полузащитник Шахтера ассистировал первым двум, а после забил сам с передачи нападающего Жироны.

После матча Судаков у себя в Instagram отметил отличное взаимодействие с представителями команды Ла Лиги, написав: "С испанцами имеем конект".

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В свою очередь Довбик забавно ответил партнеру по сборной, отметив, что Жирона не потянет трансферные запросы по нему.

"70 миллионов нет", - написал лучший бомбардир чемпионата Испании.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Молдова - Украина (0:4).

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Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

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