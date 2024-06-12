"70 миллионов нет": Довбик потроллил Судакова по поводу его трансферной стоимости
Сборная Украины накануне одержала разгромную победу со счетом 4:0 в товарищеском матче с Молдовой.
Второй, третий и четвертый голы в этом поединке организовали Виктор Цыганков, Артем Довбик и Георгий Судаков. Сначала полузащитник Шахтера ассистировал первым двум, а после забил сам с передачи нападающего Жироны.
После матча Судаков у себя в Instagram отметил отличное взаимодействие с представителями команды Ла Лиги, написав: "С испанцами имеем конект".
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В свою очередь Довбик забавно ответил партнеру по сборной, отметив, что Жирона не потянет трансферные запросы по нему.
"70 миллионов нет", - написал лучший бомбардир чемпионата Испании.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Молдова - Украина (0:4).
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