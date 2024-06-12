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"С испанцами имеем конект": Судаков отреагировал на обоюдные результативные действия с Цыганковым и Довбиком

Полузащитник поделился впечатлениями от разгромной победы Украины над Молдовой.
Вчера, 08:58
Георгий Судаков / УАФ
Георгий Судаков / УАФ

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков оценил взаимодействие с партнерами по команде в товарищеском матче с Молдовой.

Накануне украинцы одержали разгромную победу со счетом 4:0, а Судаков ассистировал Виктору Цыганкову и Артему Довбику в эпизодах со вторым и третьим голами. Позже уже сам полузащитник Шахтера отличился с передачи форварда Жироны.

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После матча Судаков у себя в Instagram опубликовал фото с Цыганковым и Довбиком, подписав его: "С испанцами имеем конект".

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Молдова - Украина (0:4).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков артем довбик Георгий Судаков

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Видео

Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча
Молдова - Украина 0:4 видео голов и обзор матча

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