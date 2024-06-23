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Клуб из Дании решил подписать полузащитника Шахтера

Кастильо близок к смене клуба.
Сегодня, 16:22
Денил Катильо / Getty Images
Денил Катильо / Getty Images

Полузащитник Шахтера Денил Кастильо перейдет в Мидтьюлланд. Об этом сообщает Tipsbladet.

За игрока заплатят до 30 миллионов крон (около 4 млн евро). Ему осталось пройти медосмотр и подписать контракт.

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Напомним, Кастильо перешел в Шахтер из ЛДУ Кито в апреле прошлого года и вторую половину сезона провел в аренде в Партизане.

В прошлой кампании на счету 20-летнего футболиста два гола и один ассист в 14-ти матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер мидтьюлланд

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