Клуб из Дании решил подписать полузащитника Шахтера

Полузащитник Шахтера Денил Кастильо перейдет в Мидтьюлланд. Об этом сообщает Tipsbladet.

За игрока заплатят до 30 миллионов крон (около 4 млн евро). Ему осталось пройти медосмотр и подписать контракт.

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Напомним, Кастильо перешел в Шахтер из ЛДУ Кито в апреле прошлого года и вторую половину сезона провел в аренде в Партизане.

В прошлой кампании на счету 20-летнего футболиста два гола и один ассист в 14-ти матчах.

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