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Колос подписал лучшего игрока первого круга чемпионата Грузии

Хавбек Ник Гагнидзе пополнил состав ковалевской команды.
Сегодня, 11:48
Ника Гагнидзе / ФК Колос Ковалівка
Ника Гагнидзе / ФК Колос Ковалівка

Центральный полузащитник грузинской Дилы Ника Гагнидзе продолжит карьеру в Колосе.

Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.

Детали трансфера 23-летнего футболиста не разглашаются. В то же время Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро, а сумму компенсации, которую получила Дила - в 300 тысяч евро.

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В составе ковалевской команды грузинский хавбек будет выступать под 20-м номером.

Источник: ФК Колос Ковалівка

Гагно (никнейм новичка) с 2019 года выступал за Дилу (Гори), в сезоне 2022/2023 играл в аренде в чемпионате Турции за клуб Умраниеспор.

В нынешнем году провел за Дилу в чемпионате Грузии 15 матчей, в которых забил два мяча и сделал шесть результативных передач. Весной этого года Гагнидзе признали лучшим игроком первого круга чемпионата Грузии.

У полузащитника в активе пять матчей за юношескую (U-19) и 12 поединков за молодежную (U-21) сборную Грузии.

Ранее сообщалось, что Колос приобрел у Кривбасса футболисток за 1,5 миллиона.

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