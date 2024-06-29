Колос приобрел у Кривбасса футболисток за 1,5 миллиона

Ковалевский Колос официально сообщил о подписании трех футболистов.

Состав "бело-черных" пополнили состав тремя украинками - двумя представительницами Кривбасс и одной из Ворсклы.

Колос приобрел у криворожской команды вратаря Дарью Келюшик и полузащитнику Виолету Тян. Трансфер голкипера обошелся в 500 тысяч гривен, а полевого игрока - в 1 миллион.

Кроме того, ковалевский клуб оформил переход игрока женской сборной Украины Вероники Андрухив, которая в прошлом году забила 13 голов в 19 играх чемпионата Украины.

Напомним, женская сборная Украины успела спастись от поражения Уэльсу в матче квалификации Евро-2025.

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