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Украина - Уэльс 2:2: обзор матча и результат игры 04.06.2024

Поздний гол Николь Козловой принес "желто-синим" ничейный результат.
Вчера, 23:03
Женская сборная Украины / УАФ
Женская сборная Украины / УАФ

Во вторник, 4 июня, в польском городе Гродзиськ-Великопольський состоялся матч четвертого тура квалификации женского чемпионата Европы 2025 года, в котором сошлись сборные Украины и Уэльса.

В первом тайме подопечные Владимира Пятенко были более успешными, чем соперницы.

На 34-й минуте Ольга Овдийчук прорвалась по правому флангу, вошла в штрафную и покатила мяч под удар Яне Калининой, которая поразила ворота номинальных гостей.

К сожалению, "желто-синие" позволили Уэльсу не только отыграться, а еще и выйти вперед: на 74-й минуте Кейли Бартон реализовала пенальти, а спустя несколько минут Джессика Фишлок забила второй гол своей команды.

Казалось, что украинки потерпят второе поражение в отборе, но на последних минутах добавленного времени Николь Козлова ударом головой в падении замкнула подачу Дарины Апанащенко с фланга, чем принесла Украине ничью.

После четырех туров сборная Украины занимает третье место группы 4, имея в активе 5 очков. В следующем туре украинки встретятся со сборной Косово, которая является аутсайдером квартета, не заработав ни одного балла. Эта игра состоится 12 июля.

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Украина - Уэльс 2:2
Голы: Калинина, 34, Козлова, 90+8 - Бартон, 74 (пен.), Фишлок, 77.

Украина: Келюшик - Басанская, Шматко, Апанащенко, Петрик - Семкив, Химич, Кравчук (Глущенко, 63) - Овдийчук (Малахова, 85), Калинина (Панцулая, 76), Андрухив (Козлова, 85).

Уэльс: Кларк - Джонс (Макетир, 68), Ледд, Эванс, Джоэл (Вудхэм, 68) - Холланд, Ингл, Роу, Джеймс - Фишлок, Бартон (Робертс, 85).

Предупреждение: Холланд.

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