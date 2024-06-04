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Олимпийская сборная Украины разгромила Индонезию на турнир имени Мориса Ревелло

Подопечные Руслана Ротаня удачно стартовали на турнире.
Сегодня, 20:54
Олимпийская сборная Украины по футболу / УАФ
Олимпийская сборная Украины по футболу / УАФ

В субботу, 4 июня, сборная Украины U-23 провела первый матч на турнире Мориса Ревелло во Франции.

Соперником команды Руслана Ротаня стала Индонезия U-20.

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Сборная Украины разгромила оппонента. В составе "сине-желтых" забивали Сынчук, Михайленко, Федор.

Украина U-23 - Индонезия U-20 3:0
Голы: Сынчук, 9, Михайленко, 30, Федор, 59

Кроме Индонезии в группу с командой Руслана Ротаня попали Италия, Панама и Япония.

Ранее сообщалось, что бывший игрок сборной Украины получил гражданство россии.

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