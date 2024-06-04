Экс-игрок сборной Украины получил гражданство террористов

Бывший полузащитник сборной Украины Дмитрий Иванисеня получил гражданство рф, пишут росийские СМИ.

Напомним, что хавбек за Шахтер, Ильичевец и Зарю, а в 2021 году стал игроком крыльев советов, где пребывает по настоящее время.

В 2022 году агент игрока заявлял, что Иванисеня застрял в росии, так как клуб отказывается разрывать с ним контракт. Теперь веры тем словам стало еще меньше.

У Дмитрия также есть один матч за национальную сборную, в товарищеском матче против Эстонии он заменил Сидорчука в 2019 году.

Также вместе с Зарей Иванисеня дважды становился бронзовым призером УПЛ, и один раз доходил с клубом до финале Кубка Украины.

Напомним, что на нашем сайте доступен видеообзор матча Германия - Украина.

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