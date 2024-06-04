Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча 03.06.2024

Команды не реализовали свои моменты.

В понедельник, 3 июня, состоялся товарищеский матч, в котором сборная Украины сыграла с командой Германии.

Подопечные Юлина Нагельсманна создали большое количество моментов, но защитники украинской сборной и голкипер Анатолий Трубин отыграли на высоком уровне.

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В атаке подопечные Сергея Реброва действовали за счет скорости и индивидуальной техники. Мануэль Нойер справился и не пропустил в своем первом матче в старте с чемпионата мира-2022.

Германия и Украина показали насыщенный футбол, но открыть счет не смогли.

Обзор матча Германия - Украина:

Германия - Украина 0:0

Германия: Нойер - Киммих, Та (Кох, 59), Антон, Миттельштедт - Андрих (Павлович, 71), Гросс - Мусиала (Беер, 59), Гюдоган (Фюрих, 46), Вирц (Ундав, 46) - Гаверц (Мюллер, 58).

Украина: Трубин - Конопля (Тымчик, 80), Забарный, Сваток, Матвиенко - Шапаренко (Судаков, 73), Степаненко (Бражко, 64), Зинченко - Цыганков (Цыганков, 64), Яремчук (Довбик, 73), Мудрик (Зубков, 64).

В пятницу, 7 июня, сборная Украины проведет второй спарринг перед чемпионатом Европы-2024. Соперником нашей команды будет сборная Польши. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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