У стадиона, где играли Украина и Германия, сложилась "опасная ситуация"

В понедельник, 3 июня, Украина и Германия провели товарищеский матч, который завершился вничью 0:0.

Еще перед игрой задавались вопросы о безопасности. Сразу после поединка этот вопрос снова был поднят.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, возле Макс-Морлок-Штадиона, где проходил матч, сложилась "опасная ситуация".

По информации источника, полиция "только что во второй раз" объявила, что за пределами стадиона объявлено предупреждение об опасности. Полиция оценивает ситуацию как серьезную. Все репортеры и команда все еще находятся на арене.

