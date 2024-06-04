Встреча старых знакомых: Зинченко сфотографировался с немецкими одноклубниками

С кем-то украинец до сих пор играет за одну команду, а с кем-то он может встретиться на поле уже только в качестве соперников.

В понедельник, 3 июня, в Нюрнбурге в рамках товарищеского матча сборная Германии принимала сборную Украины.

Несмотря на то, что игра была довольно-таки увлекательная с большим количеством моментов, она завершилась нулевой ничьей.

После спарринга представители обеих сборных встретились, чтобы сделать общую фотографию.

Это Александр Зинченко, игрок Арсенала, поговорил с одноклубником Каем Хаверцом. К ним присоединились бывшие партнеры украинца по Манчестер Сити Лерой Сане и Илкай Гюндоган.

Читай также: Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему

Напомним, что этот матч прошел в рамках подготовки обеих сборных к предстоящему чемпионату Европы-2024. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех товарищеских игр всех участников турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!