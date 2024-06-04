Встреча старых знакомых: Зинченко сфотографировался с немецкими одноклубниками
В понедельник, 3 июня, в Нюрнбурге в рамках товарищеского матча сборная Германии принимала сборную Украины.
Несмотря на то, что игра была довольно-таки увлекательная с большим количеством моментов, она завершилась нулевой ничьей.
После спарринга представители обеих сборных встретились, чтобы сделать общую фотографию.
Это Александр Зинченко, игрок Арсенала, поговорил с одноклубником Каем Хаверцом. К ним присоединились бывшие партнеры украинца по Манчестер Сити Лерой Сане и Илкай Гюндоган.
🤩🇩🇪🇺🇦🤩 pic.twitter.com/RiyspoZwJI— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) June 3, 2024
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Напомним, что этот матч прошел в рамках подготовки обеих сборных к предстоящему чемпионату Европы-2024. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех товарищеских игр всех участников турнира.
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