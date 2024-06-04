iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Встреча старых знакомых: Зинченко сфотографировался с немецкими одноклубниками

С кем-то украинец до сих пор играет за одну команду, а с кем-то он может встретиться на поле уже только в качестве соперников.
Сегодня, 00:47
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В понедельник, 3 июня, в Нюрнбурге в рамках товарищеского матча сборная Германии принимала сборную Украины.

Несмотря на то, что игра была довольно-таки увлекательная с большим количеством моментов, она завершилась нулевой ничьей.

После спарринга представители обеих сборных встретились, чтобы сделать общую фотографию.

Это Александр Зинченко, игрок Арсенала, поговорил с одноклубником Каем Хаверцом. К ним присоединились бывшие партнеры украинца по Манчестер Сити Лерой Сане и Илкай Гюндоган.

Читай также: Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему

Напомним, что этот матч прошел в рамках подготовки обеих сборных к предстоящему чемпионату Европы-2024. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех товарищеских игр всех участников турнира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Илкай Гюндоган сборная Германии Александр Зинченко Лерой Сане Кай Хаверц

Статьи по теме

У стадиона, где играли Украина и Германия, сложилась "опасная ситуация" У стадиона, где играли Украина и Германия, сложилась "опасная ситуация"
Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
"Дрался, чтобы выжить": Малиньяджи оценил поражение Уайлдера от Чжилея "Дрался, чтобы выжить": Малиньяджи оценил поражение Уайлдера от Чжилея
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус догнал Беллингема
просмотров

Последние новости

Европа01:09
У стадиона, где играли Украина и Германия, сложилась "опасная ситуация"
Украина00:50
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Европа00:47
Встреча старых знакомых: Зинченко сфотографировался с немецкими одноклубниками
Европа00:30
Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему
Бокс00:29
"Дрался, чтобы выжить": Малиньяджи оценил поражение Уайлдера от Чжилея
Европа00:17
Шапаренко - о ничьей с Германией: Мы реализовали план тренера на поле
Украина00:12
"Игроки не готовы на 100%": Ребров оценил ничью с Германией
Вчера, 23:59
Евро-202423:59
Подготовка к Евро-2024: Украина и Германия голов не забивали, Англия разгромила Боснию
Украина23:55
Календарь матчей сборной Украины: с Германией разошлись миром
Теннис23:53
"Из-за вас я травмировался": Джокович яростно высказался о качестве корта на Ролан Гаррос
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK