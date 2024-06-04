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Сваток: Забарный помог подготовиться к игре против Хаверца, спасибо ему

Центральный защитник "желто-синих" отметил вклад представителя Борнмута в его успешном противодействии игроку Арсенала.
Сегодня, 00:30
Сваток, Хаверц и Забарный / Getty Images
Сваток, Хаверц и Забарный / Getty Images

Сборные Украины и Германии без забитых голов завершили товарищеский матч в рамках подготовки к будущему чемпионату Европы-2024.

Центрбек украинской команды Александр Сваток подвел итог прошедшего поединка, не забыв при этом поблагодарить соотечественника Илью Забарного, который рассказал ему, как противодействовать Каю Хаверцу, выступавшему в роли форварда.

"Очень тяжелая игра, ребята молодцы. Очень много играли без мяча, но мы готовились к этому. При этом у нас были и свои шансы на контратаках", - сказал Сваток.

"Довольно комфортно играть в три центрбека, при обороне так надежнее играть, компактнее. Меньше даем пространства сопернику".

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"Забарный перед игрой рассказал, какие сильные качества у Гаверца, за что я его благодарю. От этой информации я и отталкивался. Трудно сказать насколько я уже вписался в игру сборной, но каждый раз когда приезжаешь сюда – это невероятные эмоции".

Ранее полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко прокомментировал игру против Германии, отметив, что команда выполнила план главного тренера Сергея Реброва.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Германии Александр Сваток

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