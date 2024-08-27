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Карраско оценил победу ЛНЗ над Карпатами в УПЛ: Мы играем на очень плохом поле

Испанец остался доволен игрой своих подопечных.
Сегодня, 07:44
Андрес Карраско
Андрес Карраско

Черкасский ЛНЗ одержал волевую победу над львовскими Карпатами в четвертом туре украинской Премьер-лиги, вырвавшись в лидеры чемпионата.

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Главный тренер "фиолетовых" Андрес Карраско подвел итоги победного матча, заговорив о затяжной тревоге, из-за которой пришлось переносить игру:

"Было очень приятно видеть наших игроков такими счастливыми. Они заслужили после этого камбэк. Было тяжело, мы ведь не все контролировали. Также травма Марка Ассинора заставила нас изменять расположение игроков группы атаки, поэтому футболисты не очень понимали принцип оборонных действий. Потом мы адаптировались к ситуации, верно определили роли. После этого нам стало играть комфортнее.

Наш соперник начал хорошо и первым забил гол после углового. Это произошло не без помощи фарта, ведь удар был с той позиции, которую мы могли заблокировать. Но не сделали это, и после этого момента Карпаты все реже заходили в наш штрафной. Мы получили уверенность и получили результат.

Это всегда тяжело. Скорее всего, они чувствовали то же, что и мы. Украинским игрокам было не просто, но мы хотели играть. Не важно, какие условия, не важно, какая ситуация, или час. Мы просто хотели играть. Мы очень хотели победить Карпаты. Мы были полностью сосредоточены на результате. Также для нашей команды были созданы очень хорошие условия.

Вы должны понимать, что мы играем на очень плохом поле. Очень трудно быть безошибочным в таких условиях. Я видел, как игроки показывают себя на хорошем газоне и поверьте мне, их качества совсем другие. Нас много критиковали, что мы играем много назад, но сейчас мы играем вертикально. У нас есть некоторые ошибки, ведь такая тактика достаточно рискованна. Это верно, что точность наших передач не впечатляет, но мы видим это все реже. Мы должны над этим работать", - цитирует испанца пресс-служба Карпат.

Напомним, после четырех туров ЛНЗ имеет в своем активе 9 турнирных пунктов, что позволяет подопечным Карраско находиться на второй ступени турнирной таблицы УПЛ.

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