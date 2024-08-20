Лидер ЛНЗ получил серьезную травму - известны приблизительные сроки восстановления футболиста

Эйнел Соареш не сможет помочь команде из Черкасс.

Один из ведущих футболистов черкасского ЛНЗ Эйнел Соареш получил травму в матче второго тура украинской Премьер-лиги против Александии (0:2).

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Как сообщает ТаТоТаке, обследование показало, что повреждение португальца оказалось достаточно серьезным - футболист уже прооперирован.

По прогнозам врачей, звездный легионер ЛНЗ вернется к полноценным тренировкам в ноябре. Стоит отметить, что Соареш перебрался в ЛНЗ в марте 2024 года. В прошлом сезоне он провел 10 матчей и забил 2 гола. В прошлой кампании он отыграл 2 игры.

Напомним, следующий матч в УПЛ черкасская команда проведет в понедельник, 26 августа, где встретится с львовскими Карпатами.

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