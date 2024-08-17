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ЛНЗ подпишет лидера Александрии

Артур Авагимян продолжит карьеру в черкасском клубе.
Сегодня, 13:22
Артур Авагимян
Артур Авагимян

Украинский полузащитник Александрии Артур Авагимян уже в ближайшее время станет игроком черкасского ЛНЗ. Об этом пишет ТаТоТаке.

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По данным источника, контракт с черкасцами будет рассчитан на два года. Приблизительная стоимость трансфера составляет - 200 тысяч долларов.

Стоит отметить, Авагимян является воспитанником донецкого Шахтера, однако за основную команду "горняков" не сыграл ни одного матча. В Украине Артур также выступал за одесский Черноморец, Мариуполь и другие клубы.

Напомним, в третьем туре украинской Премьер-лиги ЛНЗ сыграет против львовского Движения, а Александрия сойдется с луганской Зарей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артур Авагимян фк александрия ЛНЗ

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