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Легионер ЛНЗ назвал главных звезд украинского футбола - неожиданный выбор форварда

Ганец поставил Михаила Мудрика на одну ступеньку с Андреем Шевченко.
Сегодня, 11:50
Марк Ассинор
Марк Ассинор

Ганский новичок черкасского ЛНЗ Марк Ассинор рассказал, за какими футболистами украинской Премьер-лиги следил за время своей карьеры. Форвард выделил звездных легионеров Шахтера, а также назвал лучших украинских футболистов.

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"В Словакии я поиграл в высшем дивизионе, но в Украине до меня играла куча звезд, как Фред, Дуглас Коста, Виллиан, Фернандинью. Все эти ребята прошли здесь и пошли на повышение."

Украина воспитала многих крутых исполнителей, как Шевченко, Мудрик. Это свидетельствует о высоком уровне футбола, который у вас был до войны, хотя я знаю, что сейчас чемпионат стал более интересным, потому что команды подравнялись", - сказал Ассинор в интервью Украинскому футболу.

Стоит отметить, что Михаил Мудрик выступает в составе лондонского Челси, а Андрей Шевченко возглавляет УАФ.

Напомним, Ассинор перебрался в ЛНЗ из Словакии. Форвард уже отметился одним голом в УПЛ, принеся победу своей команде над Левым Берегом (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Шевченко Михаил Мудрик ЛНЗ Марк Ассинор

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