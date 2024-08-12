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ЛНЗ - Александрия 0:2: обзор матча и результат игры 12.08.2024

Подопечные Руслана Ротаня удачно стартовали в чемпионате, добыв комфортную выездную победу.
Сегодня, 17:33
Хуан Безерра / ФК Александрия
Хуан Безерра / ФК Александрия

В понедельник, 12 августа, в Черкассах программу второго тура Украинской Премьер-лиги закрывали местный ЛНЗ и Александрия.

В то время как для хозяев поля это был второй матч сезона, для гостей он был лишь стартовым, так как игра первого тура была перенесена.

Но потенциальная нехватка игрового времени никак не сказалась на подопечных Руслана Ротаня, которые провели достаточно качественный поединок.

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Правда, первый тайм команды решили завершить без забитых голов. Но это было исправлено на 58-й минуте, когда Кирилл Ковалец ударом головой замкнул навес Никиты Кравченко.

А спустя 15 минут Хуан Безерра удвоил преимущество своей команды. Бразилец ворвался в штрафную с фланга и не без помощи рикошета переиграл Евгения Кучеренко.

Александрия завоевала первую победу в чемпионате и сразу же поднялась на четвертое место в таблице. А вот ЛНЗ после победы над Левым Берегом потерпел поражение и теперь занимает девятую строчку.

Статистика матча ЛНЗ - Александрия второго тура УПЛ

ЛНЗ - Александрия 0:2
Голы: Ковалец, 58, Безерра, 73.

Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 11 - 15
Атаки: 117 - 89

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Дайко, Пасич (Муравский, 79) - Яшари, Бар, Тиль - Олейник (Наумец, 79), Ассинор, Суареш (Бессала, 64).

Александрия: Ермаков - Кравченко (Феррейра, 65), Копина, Шабанов, Мартынюк - Ковалец (Мишнев, 76), Калюжный, Шостак (Смирный, 65) - Безерра (Авагимян, 85), Филиппов (Погорилый, 76), Шулянский.

Предупреждения: Пасич - Безерра, Смирный, Феррейра.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия чемпионат Украины ЛНЗ

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