ЛНЗ нацелилось на очередного легионера - один из лидеров УПЛ нашел замену травмированному форварду

Осама Халайла может перебраться в Черкассы.

Черкасский ЛНЗ продолжает работать на трансферном рынке. Функционеры клуба активно интересуются израильским форвардом Осамой Халайла. Об этом пишет ТаТоТаке.

Читай также: Лидер ЛНЗ получил серьезную травму - известны приблизительные сроки восстановления футболиста

Стоит отметить, что последним клубом 26-летнего израильтянина была Габала из Азербайджана. Ожидается, что форвард перейдет в ЛНЗ в статусе свободного агента.

Сообщается, что необходимость усилить конкуренцию на острие атаки возникла после тяжелой травмы Марка Ассинора.

Напомним, после четырех стартовых туров ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы. Подопечные Карраско обыграли Левый Берег, Движение и Карпаты, уступив Александрию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!