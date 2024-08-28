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ЛНЗ нацелилось на очередного легионера - один из лидеров УПЛ нашел замену травмированному форварду

Осама Халайла может перебраться в Черкассы.
Сегодня, 09:40
Осама Халайла
Осама Халайла

Черкасский ЛНЗ продолжает работать на трансферном рынке. Функционеры клуба активно интересуются израильским форвардом Осамой Халайла. Об этом пишет ТаТоТаке.

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Стоит отметить, что последним клубом 26-летнего израильтянина была Габала из Азербайджана. Ожидается, что форвард перейдет в ЛНЗ в статусе свободного агента.

Сообщается, что необходимость усилить конкуренцию на острие атаки возникла после тяжелой травмы Марка Ассинора.

Напомним, после четырех стартовых туров ЛНЗ занимает второе место турнирной таблицы. Подопечные Карраско обыграли Левый Берег, Движение и Карпаты, уступив Александрию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФК ЛНЗ Осама Халайла

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