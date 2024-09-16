Динамо показало рейтинги своих игроков в EA Sports FC 25
В пятницу, 27 сентября, состоится релиз новой части всемирно известного футбольного симулятора от EA Sports под названием FC 25 (ранее FIFA).
И пока игроки готовятся тратить деньги на компьютерную игру, киевское Динамо решило обнародовать рейтинги своих футболистов.
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Так, наивысший рейтинг среди всех "бело-синих" получит Николай Шапаренко (78). Следом за ним расположились Виталий Буяльский (77) и Георгий Бущан (76).
Капитан киевлян Андрей Ярмоленко будет довольствоваться показателями на уровне 75.
К тому же, Динамо выделило ТОП-5 игроков в разных характеристиках: физике, обороне, дриблинге, скорости и развитию в сравнении с предыдущей частью.
Напомним, что именно в последней характеристике преуспел форвард сборной Украины Артем Довбик - новичок Ромы оказался в ТОП-10 самых спрогрессировавших футболистов, если сравнивать с FC 24.
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