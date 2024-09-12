Пичичи тащит: Довбик - один из наиболее спрогрессировавших игроков FC 25

По сравнению с предыдущей частью симулятора рейтинг украинца заметно вырос.

Осталось всего 15 дней до релиза новой части знаменитого футбольного симулятора FC 25.

Недавно разработчики раскрыли рейтинги игроков, что позволило заняться их сравнением с предыдущей частью.

Так, в ТОП-10 самых спрогрессировавших игроков оказался форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик.

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Украинец, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/24, получит рейтинг 81, что на 11 пунктов больше, чем было год назад (70).

Наибольший прогресс (вполне ожидаемо) продемонстрировал лидер Челси Коул Палмер: сразу +19 пунктов.

Напомним, что FC 25 станет первой частью симулятора за последние 16 лет, в которой рейтинг Лионеля Месси опустится ниже 90 пунктов.

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