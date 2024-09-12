iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Пичичи тащит: Довбик - один из наиболее спрогрессировавших игроков FC 25

По сравнению с предыдущей частью симулятора рейтинг украинца заметно вырос.
Сегодня, 13:36
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Осталось всего 15 дней до релиза новой части знаменитого футбольного симулятора FC 25.

Недавно разработчики раскрыли рейтинги игроков, что позволило заняться их сравнением с предыдущей частью.

Так, в ТОП-10 самых спрогрессировавших игроков оказался форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик.

Читай также: Довбик номинирован на Золотой мяч 2024 года

Украинец, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2023/24, получит рейтинг 81, что на 11 пунктов больше, чем было год назад (70).

Наибольший прогресс (вполне ожидаемо) продемонстрировал лидер Челси Коул Палмер: сразу +19 пунктов.

Напомним, что FC 25 станет первой частью симулятора за последние 16 лет, в которой рейтинг Лионеля Месси опустится ниже 90 пунктов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома артем довбик

Статьи по теме

Турецкий клуб договорился о приобретении одноклубника Довбика Турецкий клуб договорился о приобретении одноклубника Довбика
Довбик рискует пропустить ближайший матч Ромы Довбик рискует пропустить ближайший матч Ромы
Экс-тренер сборной Украины раскритиковал Довбика за переход в Рому: Не заиграет Экс-тренер сборной Украины раскритиковал Довбика за переход в Рому: Не заиграет
Де Брюйне пытался отказаться от капитанской повязки в Сити Де Брюйне пытался отказаться от капитанской повязки в Сити
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: матч Первой лиги МФК Металлург - Металлист 1925
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей восьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа16:25
Де Брюйне пытался отказаться от капитанской повязки в Сити
Киберспорт16:25
ESL Pro League Season 20: Liquid победили VP, Vitality - FURIA, Complexity - MOUZ
Теннис16:00
Кубок Дэвиса: Украина сыграет с командой Израиля
Европа15:45
FA выдвинула обвинения против хавбека Тоттенхэма после шутки об одноклубнике
Киберспорт15:40
ESL Pro League Season 20: онлайн-трансляция матчей Vitality - FURIA, Complexity - MOUZ, BIG - Fnatic
Европа15:20
Арсенал объявил о продлении контракта с Артетой
Формула 115:13
Хюлькенберг раскритиковал стюардов за дисквалификацию партнера
15:08
ЧМ-2024 по футзалу: расписание и результаты матчей
Украина14:33
Новичок Динамо не сможет принять участия в матчах против одного из клубов УПЛ
Бокс13:58
Усик возглавил список самых высокооплачиваемых украинских спортсменов года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK