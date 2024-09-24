Полузащитник Шахтера будет вызван на матчи против Грузии и Чехии.

Полузащитник донецкого Шахтера Артем Бондаренко получит дебютный вызов в сборную Украины на октябрьские матчи. Об этом пишет Sport.ua.

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По информации источника, Сергей Ребров вызовет полузащитника Шахтера, забившего четыре гола в двух последних матчах УПЛ, из-за травмы Руслана Малиновского и нестабильных выступлений Александра Зинченко в Арсенале.

Стоит отметить, Бондаренко выступал только за молодежную сборную Украины. На уровне национальной команды еще не дебютировал.

Напомним, 11 октября национальная команда сыграет против Грузии, а уже 14 октября подопечные Реброва сыграют против Чехии.

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