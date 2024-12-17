Игрок Динамо стал отцом, а Игорь Суркис - дедушкой

В семье футболиста и дочери президента киевского клуба родился ребенок.

Защитник Динамо Кристиан Биловар и его супруга Яна Суркис, дочь президента киевского клуба Игоря Суркиса, стали родителями.

Возлюбленная футболиста родила ему сына, который получил имя Александр.

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"Радостное событие произошло в семье игрока киевского Динамо Кристиана Биловара и его жены Яны. Сегодня, в день своего рождения, Яна родила сына, которого назвали Александр.

Отдельные сердечные поздравления президенту нашего клуба Игорю Суркису, который отныне будет нести почетную миссию любящего и заботливого дедушки.

Поздравляем семью Суркисов-Биловаров с этим моментом настоящего счастья в сложное для всех украинцев время. Искренне желаем родителям и малышу здоровья, выдержки и мира в нашей стране.

Пусть малыш растет здоровым, сильным, счастливым, дарит родителям множество положительных эмоций, а в вашей семье всегда царит любовь, гармония и тепло", - говорится в поздравлении от киевского клуба.

Ранее сообщалось, что Динамо объявило об изменениях в структуре менеджмента клуба.

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