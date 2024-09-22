"Поздравляю, сынок": Биловар рассказал, как Суркис отреагировал на беременность дочери

Защитник Динамо Кристиан Биловар женат на Яне Суркис - дочери президента киевлян Игоря Суркиса. Недавно девушка призналась СМИ, что забеременела от футболиста.

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Биловар рассказал, как новость о беременности дочери воспринял Игорь Михайлович, признавшись, что разговаривал с президентом киевлян:

"Всегда с улыбкой и радостью прихожу домой. Это очень положительная новость для нас. Мы вдвоем ожидали и обрадовались этому.

Реакция Суркиса? - Ничего особенного, сказал: "Привет, сынок". На этом все.

На меня это не давит вообще, не обращаю внимания. Ребята, тренерский штаб тоже не обращают на это внимания. Это больше раздражитель даже не для болельщиков, а для тех, кто находится вдали от команды", - сказал Биловар.

Напомним, в седьмом туре УПЛ киевское Динамо впервые потеряло зачетные пункты, расписав ничью (0-0) со львовским Рухом.

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