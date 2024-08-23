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Дочь Суркиса объявила о беременности от футболиста Динамо

Яна Суркис ожидает рождения ребенка вместе с Кристианом Биловаром.
Сегодня, 17:51
Яна Суркис и Кристиан Биловар / instagram.com
Яна Суркис и Кристиан Биловар / instagram.com

Дочь Игоря Суркиса Яна объявила об ожидании в своей семье.

Девушка опубликовала серию снимков в своем Instagram, известив что находится на шестом месяце беременности.

"6 месяцев растущей любви", - подписала она свои фотографии.

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Отметим, что Яна Суркис является женой центрального защитника Динамо Киев Кристиана Биловара. Пара поженилась чуть больше года назад, 28 июля 2023.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Суркис Яна Суркис Кристиан Биловар

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