Дочь Суркиса объявила о беременности от футболиста Динамо

Дочь Игоря Суркиса Яна объявила об ожидании в своей семье.

Девушка опубликовала серию снимков в своем Instagram, известив что находится на шестом месяце беременности.

"6 месяцев растущей любви", - подписала она свои фотографии.

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Отметим, что Яна Суркис является женой центрального защитника Динамо Киев Кристиана Биловара. Пара поженилась чуть больше года назад, 28 июля 2023.



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