Суркис - о судействе в дерби: Мы знаем, кто за этим стоит

Президент Динамо высказался довольно жестко.
Сегодня, 17:46       Автор: Андрей Безуглый
Игорь Суркис / Getty Images
Президент Динамо Игорь Суркис жестко раскритиковал судейство в матче с донецким Шахтером.

Напомним, что в рамках УПЛ "горняки" обыграли столичный клуб, однако позже лига признала судейской ошибкой не назначение пенальти в ворота Шахтера.

Эпизод вызвал много споров, потому свое мнение решил также высказать и президент столичного клуба.

То, что произошло в матче во Львове, меня, как президента клуба, не просто огорчило – я могу сказать откровенно: это вызвало у меня возмущение. Я никогда не слышал от Шовковского, который всегда отличался своей дипломатичностью, слова "беспредел" в адрес судейства. Но если он использовал его после матча, это говорит о том, что даже его терпение уже лопнуло! Как и мое!

Палкин после того, как игрока толкнули где-то возле штрафной площадки, в углу, и после этого забили гол, дал интервью, в котором заявил: "Я знаю, кому это нужно". Так вот, я тоже хочу ответить: я знаю, кому это нужно. И очень хорошо знаю.Но сейчас я молчать не буду. Если сегодня не назначают такие очевидные пенальти, то зачем вообще тогда играть в футбол?

Игра могла перевернуться полностью: счет стал бы 2:2, а возможно, мы бы даже забили третий гол. Потому что третий мяч, который они забили, уже ничего не решал – вообще ничего. Вся команда пошла вперед, пыталась отыграться – это естественно.Поэтому уважаемому мной господину Палкину я хочу дать четкий ответ – и прошу это зафиксировать. Мы знаем, кто за всем этим стоит

Ранее также сообщалось, что УЕФА запретил слоган на новой форме сборной Украины.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Игорь Суркис

