УЕФА запретил слоган на новой форме сборной Украины

Надпись на спине формы сборной Украины не согласована UEFA.

Этой осенью сборная Украины по футболу представит новую форму.

Одна из идей оформления дизайнера формы — добавить под воротником на спине надпись "Украина превыше всего!".

Однако, по информации журналиста Виктора Вацко, УЕФА расценил это как политический лозунг и запретил использовать его на форме.

Добавим, что форму для сборной делает Adidas. Отметим, что новый домашний комплект формы сборной Украины выполнен в жёлтых цветах.

Тем временем схожий слоган был нанесён на форму юношеской сборной и одобрен ФИФА.

