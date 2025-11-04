iSport.ua
УЕФА запретил слоган на новой форме сборной Украины

Надпись на спине формы сборной Украины не согласована UEFA.
Сегодня, 10:18       Автор: Валентина Чорноштан
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

Этой осенью сборная Украины по футболу представит новую форму.

Одна из идей оформления дизайнера формы — добавить под воротником на спине надпись "Украина превыше всего!".

Однако, по информации журналиста Виктора Вацко, УЕФА расценил это как политический лозунг и запретил использовать его на форме.

Добавим, что форму для сборной делает Adidas. Отметим, что новый домашний комплект формы сборной Украины выполнен в жёлтых цветах.

Тем временем схожий слоган был нанесён на форму юношеской сборной и одобрен ФИФА.

