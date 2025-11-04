"Стоит им впервые проиграть": Палкин ответил Суркису на критику судейства в Классическом

Представитель Шахтера заявил, что у них есть обоюдные претензии к арбитражу.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин отреагировал на заявления президента Динамо Игоря Суркиса по итогам двух матчей в Кубке Украины и УПЛ.

Представитель "горняков" ответил на критику судейства со стороны главы киевского клуба.

"Откровенно говоря, я удивлен комментариями господина Суркиса. Давайте посмотрим на два наших последних матча с Динамо. Безусловно, они были эмоциональными - именно за это мы и любим футбол. Эксперты и болельщики единодушно отмечают, что давно не было таких ярких и напряженных класико. Это важно сегодня для украинского футбола.

Если же оценивать не эмоции, а саму игру, то в обоих матчах Шахтер выглядел сильнее соперника. В первом кубковом поединке в течение двух третей встречи на поле доминировала одна команда - Шахтер. В конце Динамо смогло воспользоваться нашими ошибками и пройти дальше, мы приняли это поражение достойно и пожали руки. Второй матч - уже в чемпионате - подтвердил, что это игровое доминирование было не случайным: мы заслуженно победили и подарили болельщикам не только результат, но и красивый, содержательный футбол.

Господин Суркис сказал: "Я долго молчал". Но стоит Динамо впервые за полтора года проиграть в чемпионате - и мы слышим громкие эмоциональные заявления.

Мы в Шахтере говорим о проблемах судейства давно и последовательно. При этом отмечаем качественную работу арбитров, когда она действительно заслуживает признания, как это было после кубкового матча, о чем говорил наш главный тренер Арда Туран. Что касается последней игры с Динамо, по нашему мнению, там были ошибки судей. В частности, гол соперника был забит с нарушением правил: игрок Динамо находился в офсайде. Мы официально направляем обращение в Комитет арбитров по этому эпизоду. Также эпизод с Ярмоленко, когда он схватил за горло и фактически душил Валерия Бондаря, очевидно тянет на удаление, но остался без внимания.

Тема судейства действительно острая, и большинство клубов об этом говорят. Все - кроме Динамо. И показательно, что они начали ее поднимать именно после первого поражения. Мы в Шахтере предпочитаем говорить не эмоциями, а фактами", - приводит слова Палкина официальный сайт Шахтера.

Ранее главный тренер Динамо Александр Шовковский пожаловался на судейство после поражения в Классическом.

