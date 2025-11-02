iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Шовковский пожаловался на судейство после поражения в Классическом

Тренер поделился эмоциями от противостояния.
Вчера, 22:53       Автор: Антон Федорцив
Александр Шовковский / ФК Динамо
Александр Шовковский / ФК Динамо

Наставник киевского Динамо Александр Шовковский подытожил матч против донецкого Шахтера. Специалист указал на ошибку арбитра с неназначением одиннадцатиметрового, сообщает официальный сайт клуба.

"В первую очередь хочу сказать, что Классическое удалось. Эмоции были иногда за пределами, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я не доволен, как в действиях своей команды, так и в судействе. Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с Зарей и сегодня, в игре с Шахтером. Стопроцентный пенальти", – заявил Шовковский.

Отдельно главного тренера "бело-синих" спросили о выступлении Тараса Михавко. Защитник вышел со скамейки запасных на 75-й минуте. Украинец в очередной раз за короткий период закрыл позицию на левом фланге.

"Индивидуально я не буду оценивать действия игроков. Мы нарабатываем разные варианты. Один из таких вариантов – Михавко на позиции левого защитника", – объяснил наставник столичного гранда.

Напомним, подопечные Шовковского уступили Шахтеру на выезде в 11-м туре чемпионата Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо Александр Шовковский

Статьи по теме

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шовковский - о прерваной серии без побед над Шахтером: Никогда не говорили и не вспоминали это Шовковский - о прерваной серии без побед над Шахтером: Никогда не говорили и не вспоминали это
Йожеф Сабо розкритикував тренера Динамо: "Він занадто м’який" Йожеф Сабо розкритикував тренера Динамо: "Він занадто м’який"
После матча с Шахтёром в Динамо могут произойти тренерские перемены После матча с Шахтёром в Динамо могут произойти тренерские перемены

Видео

Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская вместе пошли вверх
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас и Синнер сохранили статус-кво, Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Динамо в УПЛ, матчи Манчестер Сити, Барселоны, Интера, Милан - Рома
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Европа00:49
Звезда Баварии близок к возобновлению тренировок
Европа00:26
Антони дублем и ассистом обеспечил Бетису разгром Мальорки
Вчера, 23:56
Европа23:56
Милан минимально одолел Рома Довбика
Другие23:27
Экклстоун подобрал идеальный чемпионат для Шумахера-младшего
Украина22:53
Шовковский пожаловался на судейство после поражения в Классическом
Украина22:30
Шахтер - Динамо: обзор матча и видео голов
Украина22:00
Календарь Динамо: "бело-синие" уступили Шахтеру в УПЛ
Украина21:50
УПЛ: Шахтер триумфовал в Классическом, Заря обыграла Рух
Европа21:28
Барселона с голами Ямаля и Рэшфорда победила Эльче
Украина20:59
Календарь Шахтера: "горняки" взяли реванш у Динамо за вылет из Кубка Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK