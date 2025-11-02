Шовковский пожаловался на судейство после поражения в Классическом

Наставник киевского Динамо Александр Шовковский подытожил матч против донецкого Шахтера. Специалист указал на ошибку арбитра с неназначением одиннадцатиметрового, сообщает официальный сайт клуба.

"В первую очередь хочу сказать, что Классическое удалось. Эмоции были иногда за пределами, но в принципе игроки более-менее себя контролировали. Безусловно, есть моменты, которыми я не доволен, как в действиях своей команды, так и в судействе. Это уже второй момент, когда в ворота наших соперников не назначают пенальти. Это было в матче с Зарей и сегодня, в игре с Шахтером. Стопроцентный пенальти", – заявил Шовковский.

Отдельно главного тренера "бело-синих" спросили о выступлении Тараса Михавко. Защитник вышел со скамейки запасных на 75-й минуте. Украинец в очередной раз за короткий период закрыл позицию на левом фланге.

"Индивидуально я не буду оценивать действия игроков. Мы нарабатываем разные варианты. Один из таких вариантов – Михавко на позиции левого защитника", – объяснил наставник столичного гранда.

Напомним, подопечные Шовковского уступили Шахтеру на выезде в 11-м туре чемпионата Украины.

