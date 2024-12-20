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"Спасибо, что живы": Семья игрока сборной Украины пострадала во время обстрела

Иван Калюжный остался без машины.
Сегодня, 14:52
Иван Калюжный / Getty Images
Иван Калюжный / Getty Images

В пятницу, 20 декабря, произошел очередной массовый удар рф по Украине.

В результате него пострадала семья полузащитника Александрии и сборной Украины Ивана Калюжного.

Как сообщила супруга футболиста, обломки ракеты упали неподалеку от дома семьи Калюжного, уничтожив машину футболиста.

"Спасибо, что живы. Машины больше нет...",- написала в Инстаграме жена Ивана, опубликовав кадры с места событий.

Джерело: https://www.instagram.com/stories/anyarublevskaya/
Джерело: https://www.instagram.com/stories/anyarublevskaya/

Ранее также стало известно, что ISU допустила росиян к квалификации на ОИ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Иван Калюжный

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