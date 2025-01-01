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Две сестрички: Влада Зинченко показала, как семья встретила 2025 год

Футболист отпраздновал в семейном кругу.
Сегодня, 19:50
Александр Зинченко с семьей / Instagram
Александр Зинченко с семьей / Instagram

Влада Зинченко, жена защитника Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала несколько фотографий.

Жена украинца показала, как прошла их новогодняя ночь.

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Супруги встретили 2025 год в семейном кругу. 

Семья послушала поздравления Президента Украины Владимира Зеленского, а затем провела милую фотосессию, на которой две сестрички обнимаются.

Напомним, Триппьер поссорился с бывшей женой из-за эмодзи на лицах детей.

 

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