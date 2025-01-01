Две сестрички: Влада Зинченко показала, как семья встретила 2025 год
Футболист отпраздновал в семейном кругу.
Влада Зинченко, жена защитника Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко, опубликовала несколько фотографий.
Жена украинца показала, как прошла их новогодняя ночь.
Читай также: Возлюбленная Забарного нежно поблагодарила мужа за свидания
Супруги встретили 2025 год в семейном кругу.
Семья послушала поздравления Президента Украины Владимира Зеленского, а затем провела милую фотосессию, на которой две сестрички обнимаются.
Напомним, Триппьер поссорился с бывшей женой из-за эмодзи на лицах детей.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!